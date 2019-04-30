وزير الكهرباء: منظومة الكهرباء مهددة بالتوقف في هذه الحالة

أكد وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني، بأن ضمان استمرارية عمل منظومة الكهرباء الوطنية، واستمرار خدمة المواطنين بساعات متواصلة، مقرون بتحقيق الجبايات عن استهلاك الطاقة الكهربائية.

مشيرا في تصريح صحفي الى ارتفاع الفاقد الغير فني من خلال مؤاشرات الطاقة المرسلة وقيمة الطاقة المباعة

وشدد العناني ان مبالغ تحصيل استهلاك الطاقة تنعكس كصيانات للمنظومة الكهربائية، مايضمن استمرارية عملها وليس بالامكان ان تبوب لمنافذ اخرى.

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واوضح الوزير العناني، بأن هناك تدني كبير في ايرادات تحصيل استهلاك الطاقة الكهربائية، مايتطلب من جميع مسؤلي الادارة التجارية والتفتيش تحمل التلكؤات التي حدثت وستحدث في هذا المجال، ما يحتم علينا متابعة هذا الملف من خلال مديري المناطق، الى جانب تقديم جداول وبيانات احصائية عن توقعات مستويات التحصيل في الفترات المقبلة ليكون قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد قطاعاً منتجاً.

مشيراً الى ان الفاقد الغير فني مرتفع من خلال مؤشرات الطاقة المرسلة وقيمة الطاقة المباعة ، ا

واكد في ختام تصريحه ان ملف الكهرباء يعد من الملفات الحساسة التي تحظى باهتمام من الحكومة لكونه على تماس مباشر في حياة المواطن، داعيا مؤسسة الكهرباء الى بذل جهود مضاعفة خلال المرحلة الحالية لتأمين تيار كهربائي مستمر خلال هذا الصيف.