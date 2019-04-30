كيف استطاع البنك المركزي استيراد السلع الرئيسية؟

أعلن قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك المركزي اليمني بعدن (جنوبي اليمن) أن الجهات المالية في المملكة العربية السعودية، وافقت على سحب الدفعة الثانية والعشرين من الوديعة السعودية لدى البنك بمبلغ 39.5 مليون دولار وبسعر صرف 440 ريال

وأكد المركزي بمنشور على صفحته بالفيس بوك ان سحب هذه الدفعة من الوديعة السعودية يأتي لتغطية طلبات أستيراد السلع الأساسية المقدمة من البنوك التجارية والإسلامية في جميع محافظات الجمهورية اليمينة .

واهاب البنك المركزي بجميع البنوك التجارية و الإسلامية التي وصلت الموافقة لاعتمادات عملائها بسرعة التوجه إلى البنك المركزي اليمني لاستكمال الإجراءات وتوريد 30 بالمئة من قيمة الاعتماد بالريال اليمني، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغهم بالموافقة، مالم سيتم فرض توريد 100 بالمئة من قيمة الاعتماد وتعليق اعتمادات جميع المتخلفين مستقبلا. وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن إيداع ملياري دولار العام الماضي لدعم استقرار الريال اليمني عقب الانهيار الذي تعرض له الريال مقابل الدولار والعملات الصعبة.