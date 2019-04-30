البهائيون في خطر.. هذا ما يفعله الحوثيين بهم

نددت الطائفة البهائية بالقمع الذي يتعرض له فرعها في اليمن من قبل جماعة الحوثي المسلحة في العاصمة اليمنية صنعاء.

ووفقًا للطائفة البهائية في ألمانيا، قدم المدعي العام في صنعاء، الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، “مزاعم لا أساس لها من الصحة ضد البهائيين” في سياق الاستئناف المقدم من حميد حيدر، المحكوم عليه بالإعدام بتهمة “التجسس والردة”.

وقالت في بيان له نقله موقع “دويتشه فيله” الألماني”، إنها تشعر بالقلق إزاء هذا بعد تداول أخبار على تويتر. تقول إن البهائيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون يتعرضون للمضايقة فقط بسبب معتقداتهم الدينية.

وقالت الجالية البهائية في ألمانيا إن القاضي الذي حكم على حيدر حيدر بالتجسس والردة يجب عليه الآن أن يقرر 24 مدعى عليهم من البهائيين. خمسة منهم قيد الاعتقال.

وأكد المتحدث باسم الطائفة البهائية، إنغو هوفمان ، إن أسباب المراجعة لم يتم تناولها في قضية حيدر ، وأنه تم معالجتها فقط من خلال “اتهامات أساسية”.

وأضاف متحدث باسم الطائفة البهائية في ألمانيا أن “هذه الهجمات تستهدف الطائفة البهائية بأكملها وتستند إلى تحيزات دينية.

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وأضاف: أن التهديد الذي يمثله المحامون البهائيون للنظام الإيراني ، حيث يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للتهديد ، سيمنع القادة البهائيين من الإعدام وسيُحكم عليهم بالإعدام بناء على اتهامات زائفة “.

إلى ذلك أطلقت عدد من الجهات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، دعوات وإدانات واسعة تطالب مليشيا الحوثي بالإفراج عن عناصر الطائفة البهائية وعلى رأسهم “حامد بن حيدرة”، الذي من المتوقع أن تصدر محكمة مليشيا الحوثي في ​​صنعاء حكمًا اليوم الثلاثاء بناءً على استئناف بن حيدرة الذي حكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس والردة سابقا.

ومنذُ انقلاب مليشيا الحوثي على الشرعية في اليمن، تعرضت الطائفة البهائية للقمع والاختطاف والتعذيب بتهمة الردة والتجسس وتعتبرهم الجماعة “شياطين”.

وتقول منظمة الأمم المتحدة إن المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، واجهت فيها الحياة البهائية ” نمطًا مستمرًا من الاضطهاد “، بما في ذلك المضايقة والاحتجاز التعسفي.

واعتقل “حامد بن حيدرة” في 3 ديسمبر / كانون الأول 2013 من مكان عمله على أيدي جهاز الأمن القومي من مكتب الأمن القومي، واقتادوه معصوب العينين ومكبل اليدين إلى معتقل سري لعدة أشهر.

وفي أكتوبر / تشرين الأول 2014، وقبل أي محاكمة، نُقل إلى سجن صنعاء في نفس الزنزانة التي حكم عليه فيها بالإعدام في يناير 2018.