مطالبات بعدم التدخل
وأضاف عطية أن وزارة الأوقاف والإرشاد أصدرت بياناً نددت فيه بالانتهاكات الحوثية، وطالبت المليشيات بتجنيب شعيرتي الحج والعمرة كل الصراعات، وعدم إقحام هذه العبادة في أي خلافات سياسية تحدث باليمن، مشيراً إلى أنه لا يوجد عدد محدد لرحلات قدوم اليمنيين للعمرة، وتابع «العدد مفتوح ولله الحمد لكل يمني قادر وراغب في أداء العمرة.. وبحمد الله فقد شارف عدد اليمنيين المعتمرين منذ بداية الموسم إلى اليوم نحو 300 ألف معتمر».
300 شركة يمنية معتمدة
وبيّن وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أن السلطات الشقيقة في المملكة فتحت باب العمرة للشركات السعودية بشكل واسع، مما زاد عدد الوكلاء الخارجيين لتلك الشركات، ليرتفع عدد الوكلاء اليمنيين إلى 300 شركة يمنية معتمدة لتسجيل وتفويج المعتمرين براً أو جواً، من داخل أو خارج اليمن عن طريق الشركات.
سياسة الإفلاس والتضيق
من جانبه، أوضح المحلل السياسي اليمني همدان العلي لـ«الوطن» أن استهداف مكاتب الحج والعمرة بشكل مباشر يأتي في سياق حملة واسعة تنفذها ميليشيات الحوثي للتضيق على القطاع الخاص بدرجة أساسية، وإجبار أصحاب الشركات والمكاتب على الإفلاس والإغلاق، وإنشاء جيل آخر أو شركات ومؤسسات ومكاتب جديدة تابعة لأنصارها أو عناصرها.
أهداف مخيفة
ولفت العلي إلى أن عملية التضييق التي تمارسها ميليشيات الحوثي مع القطاع الخاص بشكل عام وقطاع الحج والعمرة تهدف أيضاً إلى جمع أكبر قدر ممكن من الأموال، من خلال فرض الرسوم الإضافية على الشركات، والمكاتب، مما ينعكس سلباً على المواطنين الراغبين لأداء فريضة الحج.
عدد المعتمرين اليمنيين 300 ألف معتمر
أساليب تتبعها ميليشيات الحوثي لمنع أداء مناسك العمرة
01 استهداف القطاع الخاص بشكل عام.
02 استهداف قطاع الحج والعمرة بشكل خاص.
03 فرض الرسوم الإضافية على هذه الشركات والمكاتب.
04 رفع رسوم الحج والعمرة المفروضة على المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف تعلن عن عدد المعتمرين.. وهذا رد فعل الميلشيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.