اليماني يكشف عن أولى أوليات الحكومة

التقى وزير الخارجية خالد اليماني مساء اليوم المتحدث الرسمي لشؤون السياسة الخارجية بالكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بالبرلمان الالماني، الدكتور نيلس شميد.

وفي اللقاء استعرض الوزير اليماني أسباب الصراع في اليمن محملا مليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية هذه الحرب والتي أنتجت أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

وتطرق اليماني لاتفاق ستكهولم والذي كان يشكل بارقة أمل للخروج من نفق الحرب وصولا الى تأسيس سلام دائم وشامل في اليمن ونكوص الانقلابين الحوثيين عن تنفيذ التزاماتهم، مؤكدا ان تحقيق السلام يعد أولى أولويات الحكومة بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي وان يد السلام ستظل ممدودة لإنهاء هذه الحرب.

من جانبه أكد الدكتور شميد دعم بلاده للعملية السياسية في اليمن، كما أكد رغبتها في المساهمة بتحقيق السلام في اليمن، ورحب باستئناف البرلمان عقد جلساته وانتخاب هيئة جديدة لرئاسة مجلس النواب، معتبرا ذلك خطوة هامة في طريق تحقيق السلام.

حضر اللقاء من جانب بلادنا مسؤول الشؤون الأوروبية بمكتب وزير الخارجية مجيب محمد عثمان، ومن الجانب الألماني نائب السفيرة الالمانية لدى بلادنا يان كراوسر، ومدير مشروع السلام والأمن الإقليمي بمؤسسة فريدريش ايبرت أخيم فوغت، ومديرة برنامج بمشروع السلام والأمن الإقليمي بمؤسسة فريدريش ايبرت ساره شميد.

