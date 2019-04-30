حجة.. التحالف يقصف مواقع للمليشيا في حرض

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية حرض بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. ولفتت المصادر إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية الحدودية مع المملكة العربية السعودية. ولم يتس للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي من حين لآخر.

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