تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية صباح اليوم

شهدت أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم ، ارتفاعًا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وغيرها الكثير، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي نقدم أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي.

الوحدة ريال يمني دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 21.756.8 ريالات 6 41.0 $

سعر الذهب عيار 22 19.685.72 ريالًا 37.64 $

اسعار الذهب عيار 21 18.791.39 ريالًا 35.93 $

اسعار الذهب عيار 18 16.108.4 ريالات 30.80 $

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اسعار أوقية الذهب 667.871 ريالًا 1.277 $

اسعار جنيه الذهب 150.325.89 ريالًا 287.43 $

اسعار كيلو الذهب 21.474.903 ريالًا 41.061 $

سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى.