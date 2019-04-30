بعد منح المليشيا للمشاط رتبة مشير.. تعرف على تسلسل الرتب العسكرية

أاثار اعلان المليشيا الحوثية عن منح القيادي بما يسمى المجلس السياسي التابع لها رتبة مشير بغطاء من مجلس النواب غير الشرعي والذي ينعقد تحت الضغوط الحوثية ، تعليقات ساخرة على مواقع التواصل .

ودفعت التطور يمنيين إلى البحث في تسلسل الرتب العسكرية وفقاً للقانون اليمني الذي رمى به الحوثيون وبدأوه من الأعلى دون أي اعتبار للقوانين أو للمنطق.

ووفيما يلي نعرض تسلسل الرتب والإجراءات المنظمة لمنح الرتب العسكرية، والمدد بين كل رتبة وأخرى.

(‌أ) الجنود وضباط الصف :

1- جنـدي .

2- عريـف .

3- رقيــب .

4- رقيـب أول .

5- مسـاعـد .

6- مساعد ثان .

7- مساعـد اول

(‌ب) الضباط :

1- مـلازم ثان - نجمة واحدة

2- مـلازم أول - نجمتين

3- نقيـب - ثلاث نجمات

4- رائد - طير

5- مقـدم - طير ونجمة

6- عقيــد - طير ونجمتين

7- عميـد - طير وثلاث نجمات

8- لـواء - سيفين وطير

9- فريــق - سيفين وطير ونجمة

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10- فريـــق أول - سيفين وطير ونجمتين

11- مشيـــر - سنبلتين وسيفين وطير

المدة بين كل رتبة وأخرى:

‌أ- ضباط الصف والجنـود :

- أربع سنوات من جندي إلى رتبة عريف .

- ثلاث سنوات من رتبة عريف إلى رتبة رقيب .

- أربع سنوات من رتبة رقيب إلى رتبة رقيب/1 .

- ثلاث سنوات من رتبة رقيب/1 إلى رتبة مساعد.

- ثلاث سنوات من رتبة مساعد إلى رتبة مساعد/2.

- ثلاث سنوات من رتبة مساعد/2 إلى رتبة مساعد/1.

‌ب- الضبــاط :

- ثلاث سنوات من رتبة ملازم/2 إلى رتبة ملازم/1 .

- أربع سنوات من رتبة ملازم/1 إلى رتبة نقيب .

- أربع سنوات من رتبة نقيب إلى رتبة رائد .

- خمس سنوات من رتبة رائد إلى رتبة مقدم .

- أربع سنوات من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد .

- ثلاث سنوات من رتبة عقيد إلى رتبة عميد - ولا تتم الا بقرار جمهوري

- سنتين من رتبة عميد إلى رتبة لواء - ولا تتم الا بقرار جمهوري

- سنتين من رتبة لواء إلى رتبة فريق - ولا تتم الا بقرار جمهوري

- من رتبة فريق إلى رتبة فريق أول - تمنح بقرار من رئيس الجمهورية

- من رتبة فريق أول إلى رتبة مشير - تمنح بقرار من رئيس الجمهورية