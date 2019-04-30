قوات الجيش الوطني تحرر عدة مناطق في باقم بعد معارك عنيفة

أحرزت قوات الجيش الوطني بمحافظة صعدة شمالي البلاد، تقدمًا ميدانيًا بعد معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيات الحوثي، اليوم الإثنين.

وقال مصدر ميداني، إن وحدات من قوات الجيش تمكنت بعد مواجهات عنيفة مع المليشيات الحوثية من تحرير سلسلة جبلية شمال مديرية باقم بمحافظة صعدة .

وأفاد المصدر، بسيطرة الجيش الوطني على سلسلة جبال "ابو تراب" وجبل "ابو سالم" وجبل "بازل" وجبل "الكوفيه" جنوب غرب مزهر"، مؤكداً استمرار المعارك على أشدها حتى اللحظة لاستكمال تحرير ما تبقى من محافظة صعدة، من سيطرة مسلحي ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً.

وتشارك مقاتلات التحالف العربي في المعارك لإسناد قوات الجيش الوطني ، واستهدفت بعدة ضربات جوية مواقع للمليشيات الحوثية في مناطق متفرقة بذات المديرية.

وأوقعت المعارك وضربات التحالف عديد قتلى وجرحي من العناصر الإنقلابية وتدمير الكثير من الآليات العسكرية واستعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة.