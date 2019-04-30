بطولة الماهر بوادي حضرموت.. الاتحاد والسلام يتأهلان بالتعادل لدور الثمانية

انهى فريقا اتحاد سيئون والسلام بالعرفة مباراتهما بالتعادل الايجابي بهدف في مرمى كل منهما التي جمعتهم عصر اليوم على ارضية ملعب الشهيد جواس بسيئون.

وحسب تقارير رياضية، فقد جاء التعادل في ختام مباريات المجموعة الثالثة من بطولة الماهر لكرة الثالثة التي ينظمها فرع كرة القدم بحضرموت الوادي واشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة وبتمويل مجموعة الماهر التجارية، وفقاً للإعلامي جمعان دويل .

وبنتيجة المباراة بالتعادل رفع الفريقان رصيدهما الى 7 نقاط لكل منهما من فوزين وتعادل وبفارق الاهداف يتصدر السلام المجموعة على اتحاد سيئون , حيث فاز السلام على مدودة 3 – 1 وعلى شبام 3 – 0 وتعادل مع الاتحاد 1 – 1 اي له من الاهداف 7 وعليه هدفان فيما فاز الاتحاد على مدودة 4 – 1 وعلى شبام 2 – 1 وتعادل مع السلام 1 – 1 اي له من الاهداف 7 وعليه 3 اهداف وبفارق هدف يتصدر السلام المجموعة الثالثة فيما يحل الاتحاد المركز الثاني ويتأهلا الى دور الثمانية من البطولة فيما غادر البطولة من المجموعة فريقا مدودة وشبام .

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دخل الفريقان المباراة بعد ان ضمنا تأهلهما ولكن لم يعرف متصدر المجموعة الا بعد صافرة النهاية حيث كان شوط المباراة الاول ومنذ انطلاقته كانت المباراة مفتوحة بين الفريقين واستطاع الاتحاد ان يتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 7 لكن حارس السلام متألقا في التصدي لها التي سددها مهاجم الاتحاد عبدالله باوزير في احضان حارس السلام , وفي الدقيقة 11 استطاع السلام من تسديد هدف التقدم بقدم مهاجمه ناصر بن عمر بن بدر لينهي الشوط الاول بتقدم السلام بهدف .

وفي شوط المباراة الثاني برغم السيطرة الاتحادية على غالبية الشوط لكن التسرع وعدم التركيز حال دون تسجيل هدف التعادل برغم خروج الحرس الاساسي للسلام بداعي الاصابة , فيما اعتمد السلام على الهجمات المرتدة القليلة ولا تشكل اي خطورة على مرمى الاتحاد وفي الدقيقة 45استطاع الاتحاد بتسجيل هدف التعادل بقدم مهاجمه محمد احمد عقيل لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين ويرفعان رصيدهما الى 7 نقاط .

ادار المباراة باقتدار في الساحة محمود مزروع وساعداه على الخطوط محمد السقاف وعلي الجهوري والحكم الرابع ماجد راشد , راقب المباراة إداريا عبدالله عوض عبد ومقيّما للحكام الكابتن صالح المدودي .