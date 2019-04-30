تدشين دورة تدريبية لمنسقي الترصد الوبائي في المواقع الصحية بالمهرة

دشن مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة الأستاذ عوض مبارك سعد اليوم، بمعية نائب مدير مكتب الصحة لشؤون الرعاية الصحية الأولية الدكتور مبارك بن مزيون والدكتور نعمان بن عويض منسق منظمة الصحة العالمية بالمحافظة فعاليات الدورة التدريبية لمنسقي الترصد الوبائي في المواقع الصحية حول الترصد لمرض الحصبة والحصبة الألمانية وذلك خلال الفترة من 28 - 30 /أبريل/ 2019م.

وفي التدشين، أكد مدير عام الصحة والسكان بالمحافظة الأستاذ عوض مبارك سعد على اهمية اشراك المجتمع المحلي في برامج التوعية بمخاطر الحصبة ورفع مستوى الوعي الصحي المجتمعي حول مختلف الأمراض الوبائية بما فيها مرض الكوليرا الذي شهد ظهور ملحوظ في بعض مناطق المحافظة.

وأشار الأستاذ عوض مبارك سعد مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الى أن دورة منسقي الترصد الوبائي تعد مشروع مهم للأستجابة السريعة من قبل الكادر الصحي المتواجد في الميدان لسرعة الرفع وتقييم حالة الوباء من قبل منسقي الترصد الوبائي في المديريات الذين سيكونون مصدر المعلومات الحديثة والدقيقة لوزارة الصحة.

وأوضح مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الأستاذ عوض مبارك سعد أن الدورة تهدف الى اكساب المشاركين مهارات الترصد الوبائي والاكتشاف المبكر للمرض وتحسين جودة البيانات ورفع التقارير بشكل علمي وحديث وتدريبهم حول كيفية رصد حالات الحصبة والحصبة وشرح استمارة التقصي للحالة المشتبهه واستمارة الإستقصاء الوبائي.

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وحث الأستاذ عوض مبارك سعد مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة المشاركين على الاستفادة من الدورة بما يسهم في سرعة اكتشاف الحصبة ووضع المعالجات السريعة لها في اطار البرامج الوطنية لمكافحة الامراض الوبائية.

ومن جهتـه، أكد الدكتور نعمان بن عويض منسق منظمة الصحة العالمية بالمحافظة بأن منظمة الصحة العالمية تعمل مع شريكها الرئيسي وزارة الصحة العامة والسكان في الجمهورية لتعزيز النظام الصحي وتأهيل الكادر وتحسين الخدمات الصحية ، مشدداً على ضرورة ايجاد كادر صحي مؤهل على مستوى المديرية والمحافظة يستطيع جمع البيانات وتلخيصها وتحليها بطرق علمية وحديثة.

وتطرق بن عويض إلى مخاطر الحصبة والحصبة الألمانية على حياة الإنسان والمضاعفات التي تسببها ، داعياً إلى ضرورة تعزيز أنشطة الترصد الوبائي حول المرض وغيره من الأمراض القاتلة الأخرى.

حضر التدشين، عبدالله بخيت كلشات مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية الغيضة و جمعان الشعيبي مدير الرقابة والتفتيش مكتب الصحة بالمحافظة والأستاذ همام صالح الأحمدي مساعد مدير الترصد الوبائي بمحافظة المهرة.