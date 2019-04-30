شكرا لقرائتكم خبر عن الى هذا الحد تراجع سعر صرف الريال اليمني امام الدولار والسعودي نهاية تعاملات اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث من محلات الصرافة لأسعار الصرف حتى مساء اليوم الاثنين 29 ابريل الدولار شراء: 530 بيع: Advertisements 535 السعودي شراء: 140.20 بيع:141

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