صحفي يكشف تفاصيل ضرب مبرح تعرض له وزير في حكومة الشرعية بقصر معاشيق (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - تعرض وزير في الحكومة اليمنية لاعتداء والضرب المبرح في مقر اقامة الحكومة في قصر معاشيق بالعاصمة عدن . وقال الصحفي صالح الحنشي ان وزير المياه معين شريم تعرض للضرب المبرح في مقر اقامة الحكومة في معاشيق قبل اشهر بسبب (دجاجة). وبين الحنشي ان شريم طلب وجبة غداء وطالب بالمزيد من الدجاج ودخل في عراك مع الطباخين الخاصين بالحكومة حين رفضوا بحجة ان هناك مخصصات وان ليس باستطاعتهم صرف المزيد ليندلع عراك بينهم تعرض خلاله الوزير للضرب والاعتداء .

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