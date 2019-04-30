شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صادم: هذا ما وجد في غرفة الفنان محمود الجندي بعد وفاته وصدم الملايين وجعل عائلته ترفض استلام جثمانه!..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي الفنان المصري محمود الجندي عن عمر ناهز 74 عاما وتسبب رحيله صدمة لمتابعيه.

مصادر قالت إن الجندي عاش حياة مليئة بالأسرار.. فمنها ما كشفه بنفسه ومنها ما كشفه مقربون.. ومنها ما انتشر بعد موته.

ومن ضمن التساؤلات التي أثارها جمهور الجندي السؤال حول ديانته.. هل ظل ملحدا أم اعتنق الاسلام وما مذهبه، هل سني أم شيعي!.

أحد المقربين إليه نشر في مواقع التواصل الاجتماعي أنه وجد صندوق بداخل غرفة الراحل بعد وفاته تفاجئ مما وجده فيه.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن عائلة الراحل رفضت استقبال جثمانه نتيجة الصدمة التي تلقتها وصدمت الملايين .

وذكر الذي نشر تلك الأخبار انه انصدم بوجود كمية من الكتب للمرجعيات الشيعية.. مما أثار تساؤلا حول إمكانية إسلامه واعتناقه المذهب الشيعي.

وبحسب فيديو نشرته قناة أخبار النجوم على يوتيوب -رصده محرر شبكة بويمن الإخبارية- فكلما ذكر كان مجرد إشاعة لا صحة لها.. فالجندي اشترى مقبرة من ماله الخاص وطلب من أهله دفنه فيها وهو ما تم.

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لكن متابعون استغربوا من عدم خروج أولاد الجندي لنفي شائعات اعتناقه المذهب الشيعي مما أعطى الكثيرين الاعتقاد بأنه كان فعلا شيعيا .

لمتابعة القصة كاملة.. شاهد الفيديو التالي:

وقبل المشاهد: ينوه موقع "شبكة بويمن الإخبارية" أنه ليس مسؤولا عن ما ورد في الفيديو من معلومات ومصطلحات قد يراها البعض غير مناسبة.

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