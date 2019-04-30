شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يعلن طرد الحوثيين بشكل نهائي من هذه الجبهة المشتعلة.. والاباتشي تنهي المعارك بهذه الطريقة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طهرت قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات التحالف الاثنين، مواقع جديدة بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة (شمالي اليمن) من ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح قائد لواء الكواسر العميد احمد المرقشي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " أن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات قوات التحالف العربي طهرت، الاثنين، مربع "جشع" بالكامل وسيطرت على مواقع جديدة بالقرب منه في الرزامات بمديرية الصفراء، وقامت الفرق الهندسية بنزع العبوات والالغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في المنطقة".

وأشار الى أن العمليات العسكرية أسفرت عن مصرع واصابة عدد من عناصر المليشيا الانقلابية.