شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إصابة قائد اللواء “30”مدرع ومقتل ابن شقيقة واكتساح كبير للجيش الوطني في جبهات في الضالع تفاصيل ساعات عنيفة من القتال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقدمت قوات اللواء 30 مدرع والقوات الخاصة والمقاومة المشتركة، خلال هجوم منسق وكاسح في قطاع بيت الشرجي - عزاب شمال مدينة الفاخر شمال الضالع.

وقال مصدر عسكري، إن القوات المشتركة طهرت مواقع الحساحس وقتلت وجرحت العشرات من الحوثيين.

وأضاف المصدر عسكري إن القائد هادي العولقي قائد اللواء 30 مدرع أصيب في يده اليسرى واستشهد ابن شقيقه ناجي.

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واقتيد عشرات الأسرى الحوثيين خلال اشتباكات عنيفة بمنطقة حبيل العبدي وباب غلق وهجار شمال شرق مدينة الفاخر، وسقط عدد كبير من القتلى والمصابين، بينما عدد كبير من الأسرى اقتادتهم قوات الأمن الخاصة.

وتواصلت، حتى مساء اليوم، اشتباكات عنيفة منذ ساعات الصباح الأولى في حمام النبيجة - حبيل السماعي شمالي غرب مدينة الفاخر.