شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : محاولة اغتيال جلال في عدن.. وهذا هو مصيرة ( شاهد اول الصور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجاة النقابي جلال باشافعي رئيس نقابة البنك الأهلي اليمني من محاولة اغتيال قبل قليل بالقرب من منزله بمديرية خورمكسر في العاصمة عدن.





وقال النقابي باشافعي أن مجهوليين أطلقوا أعيرة نارية بكثافة على سيارته نوع هيلوكس مما أدى إلى تهشم الزجاج الأمامي لسيارته بدون أي إصابات .





وتابع قائلا لولا رعاية الله والمكتوب لكنت اليوم من عداد القتلى جراء هذا الاعتداء الذي وصفه بالجبان والحقير.



يذكر أن النقابي جلال باشافعي تعرض للاختطاف لمدة 70 يوم من قبل قوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية داخل مطار عدن الدولي أثناء عودته من رحلة علاجية بالقاهرة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : محاولة اغتيال جلال في عدن.. وهذا هو مصيرة ( شاهد اول الصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.