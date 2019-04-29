شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح باتيس: حضرموت بساحلها وواديها ضد التمرد والإرهاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نعى عضو مجلس الشورى الاستاذ صلاح باتيس، استشهاد أربعة من أبناء حضرموت ضمن المعارك التي تخوضها قوات الجيش الوطني ضد مليشات الحوثي في صعدة.

وقال باتيس في تغريدة على حسابه بموقع تويتر " ‏أربعة من ابطال حضرموت يرتقون في ⁧‫#صعده‬⁩ ضمن قوافل الشهداء رحمهم الله في معركة التحرير واستعادة الدولة، ‏اثنين من ⁧‫#المكلا‬⁩ واثنين من

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وأضاف مؤكدا أن محافظة حضرموت‬⁩ بساحلها وواديها ضد التمرد والإرهاب بكل أشكاله وستسقط الظلم والاستبداد الذي كان سببا في تخلف ودمار ⁧‫#اليمن‬⁩ منذ خمسين عام.