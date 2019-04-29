شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بحكومة معين وتشكيل حكومة حرب بقيادة اللواء المقدشي"تفاصيل حصرية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة "الأمناء" انها علمت بأن حوارات ومشاورات تجري من خلف الكواليس لتشكيل حكومة مصغرة بدلا عن حكومة د. معين عبدالملك .

وأوضحت المصادر بأن إجراءات تشكيل الحكومة التي تم الاتفاق على تسميتها بـ (حكومة حرب) سوف يرافقها فتح جبهات قتال بصنعاء لدحر مليشيات الحوثي الانقلابية .

وكشفت المصادر في سياق إفادتها بأن الفريق محمد علي المقدشي سوف يتولى رئاسة حكومة الحرب المصغرة فيما سيحل اللواء ركن فضل حسن العمري وزيرا للدفاع وسيتم تعيين قائدا للمنطقة العسكرية الرابعة من الموالين لنائب الرئيس الجنرال علي محسن الأحمر.

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وشكك مراقبون بهذا التوجه الذي تسير عليه الشرعية وقالوا :" بأن من لم يستطيع الانتصار والتقدم شبرا واحدا خلال أربع سنوات لن يستطيع تحقيق أي انتصار مستقبلا".

المصادر أكدت في سياق إفادتها :" بأن مشاورات تشكيل الحكومة المصغرة لازالت تجرى مع التحالف العربي الذي يعمل حاليا على دراسة هذا التوجه وأبعاد ودلالات الإقدام على خطوة مثل هذه".

يأتي ذلك في ظل خلافات ما تزال محتدمة في حكومة د. معين التي فشلت فشلا ذريعا في تحقيق أي نجاح كما لم تتمكن من حلحلة أي ملف من الملفات المطروحة أمامها.