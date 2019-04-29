شكرا لقرائتكم خبر عن الناطق باسم التحالف العربي يحذر من خطر يهدد البحر الأحمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر المتحدث باسم التحالف في اليمن، تركي المالكي، الاثنين، من خطر تسرب نفطي في البحر الأحمر بعد منع الحوثيين تفريغ إحدى الناقلات.

وأضاف في مؤتمر صحفي،أن “الميليشيات الحوثية أحبطت تفريغ ناقلة نفط”.

وقال المالكي إنه تمت إعادة أهالي قرى في محافظة صعدة بعد أن هجروا قسرا من مزارعهم وبيوتهم، وأعلن عودة 100 أسرة إلى قراهم في وادي أبو جبارة.

وعرض المالكي، فيديو لتفجير الميليشيات لمنازل مدنيين يمنيين في أرحب.

وقال “استهدفنا كهفا تستخدمه الميليشيات الحوثية كمخزن للطائرات المسيرة”، وعرض فيديو للكهف التي تستخدمه الميليشيات.

وتابع المالكي بالقول إن جهود التحالف مستمرة بتحييد قدرات الصواريخ الباليستية للحوثيين.