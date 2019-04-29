عاجل : بعد تدخل طيران الاباتشي ومعركة شرسة ...الجيش يعلن تطهير هذه المنطقة الهامة وقائد عسكري كبير يصدر تصريح هام "تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - طهرت قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات التحالف اليوم، الاثنين، مواقع جديدة بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة (شمالي اليمن) من ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأوضح قائد لواء الكواسر العميد احمد المرقشي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " أن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات قوات التحالف العربي طهرت، الاثنين، مربع "جشع" بالكامل وسيطرت على مواقع جديدة بالقرب منه في الرزامات بمديرية الصفراء، وقامت الفرق الهندسية بنزع العبوات والالغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في المنطقة".

وأشار الى أن العمليات العسكرية أسفرت عن مصرع واصابة عدد من عناصر المليشيا الانقلابية.

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