شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ...في تصريح مفاجئ ...فائقة السيد تفاجئ الجميع وتبدا بنشر الخفايا السياسية وتفتتح الملفات بيحيى الراعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت القيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام فائقة السيد اسرار خضوع رئيس مجلس النواب السابق يحيى الراعي لمليشيات الحوثي وقالت القيادية المؤتمرية فائقة السيد في تغريدة على حسابها بموقع تويتر انهلم يعد للعمر بقيه ويعلم الله كم باقي لي من الايام او الاسابيع والشهور Advertisements واضافت فائقة سأقول كل ما يجب ان يقال لشعبي الاصيل الصابر واوضحت بقولها , سأنشر كل ما يجب ان يعرفه الشعب حول عصابة الحوثي وأكدت القيادية المؤتمرية فائقة السيد اليوم الاثنين عقب خروجها من صنعاء يوم السبت أن الاخ يحيى الراعي هو مجبر تحت التهديد وبعض اهله رهائن لدى مليشيا الحوثي وتابعت لا تلوموه بشي

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