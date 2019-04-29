شكرا لقرائتكم خبر عن الراعي اغلق عليه الميكروفون ومنعه من الكلام..اشجع واقوى نائب يصعق مهدي المشاط ويهين يحيي الراعي ويعتبر صالح بطلا قوميا( فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه احد اعضاء مجلس النواب في برلمان الراعي في العاصمة صنعاء انتقادات شديدة لرئيس المجلس واعتعبر ان ماقام به من تنصيب مهدي المشاط ليس عملا دستوريا.

واعتبر النائب قي كلمته ان صالح الصماد الذي تم الغدر به هو بطل قومي وعرض عليه نفس الامر الذي عرض على المشاط حين كان رئيسا للمجلس السياسي معتبرا ان هذا الامر غير قانوني ولا شرعي.

وقد اغلقت رئاسة المجلس برئاسة الراعي الميكرفون على النائب واوقفته عن الكلام .

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