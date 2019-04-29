شكرا لقرائتكم خبر عن الجنرال الأحمر يستعد للاطاحة بأقوى رجال هادي ...هل اصبح انقلاب علي محسن وشيك؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية أن الفريق علي محسن صالح تقدم بطلب لفخامة رئيس الجمهورية باقالة اللواء فضل حسن من قيادة المنطقة العسكرية الرابعة وتعيين محسن الداعري خلفا له وذلك لسيطرة على قيادة المنطقة العسكرية الرابعة. يذكر ان جميع المناطق العسكرية باستثناء الرابعة والثانية تخضع لسيطرة لنائب رئيس الجمهورية وتم اختيار قيادات تابعه له.

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