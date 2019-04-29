شكرا لقرائتكم خبر عن من هو اليمني الذي انحنت له اشهر مذيعة في قناة العربية؟ ...تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت شهيرة في تلفزيون العربية على أكاديمي يميني اضطر للعلم “كحمّال” بعد انقطاع راتبه.

وقالت نجوى قاسم وهي مذيعة في فضائية الحدث، في حسابها على “توتير”، نحن من ينحني امامك خجلاً واجلالاً وبألم وعتب على هذه الحياة غير المنصفة”. وأضاف: “أستاذ جامعي يعمل في احد المحال ليكفي قوته! كل المهن نحترمها وكل العاملين نقدر، لكن من افنى عمره للعلم لا يستحق ان يُكافأ بهذا الشكل”.

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