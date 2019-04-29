شكرا لقرائتكم خبر عن .إعلامية سعودية شهيرة تهاجم الرجال وتدعوهم لتناول حبوب منع الحمل لهذا السبب!..فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الإعلامية السعودية رندا الحمد موجة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حلولها ضيفة على برنامج “طارق شو” الذي يقدّمه الإعلامي طارق الحربي على شاشة قناة “روتانا خليجية”.



وصدمت الجميع بما قالته عن موانع الحمل، إذ أبدت استغرابها امتناع الرجال عن تناولها، داعية إياهم إلى فعل ذلك، ما أشعل النقاش بينها وبين مقدم البرنامج.



وقالت متوجهة إليه: “إيش المانع إنك تاخد مانع حمل؟” معتبرة أن هذا الموضوع صحي وعلمي.

وأحدثت بذالك ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشر الفيديو على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.



ووصل عدد مشاهديها على أحد تلك الحسابات إلى أكثر من 12 ألفاً، إلا أن انتقادات لاذعة وجهت إلى الإعلامية حيث اعتبر تصريحها جريئاً جداً ويتخطى كل الحدود.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر .إعلامية سعودية شهيرة تهاجم الرجال وتدعوهم لتناول حبوب منع الحمل لهذا السبب!..فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.