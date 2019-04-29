شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة حوثية تتهم 52 شخصاً باغتيال ”الصماد” .. تعرف على أبرز المتهمين! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة التابعة لجماعة الحوثي، تهمة اغتيال رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد، إلى 52 متهماً يتقدمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير دفاعه ورئيس أركان قواته الجوية.

كما وجهت المحكمة تهمة الاغتيال إلى رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، ونظيرها الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وعدد من القادة السياسيين والعسكريين الخليجيين واليمنيين والأجانب.

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واستمعت المحكمة من النيابة الجزائية إلى أدلة الإثبات وشهود الإقرار، وأقرت استكمال الاستماع لأدلة الإثبات في جلسة قادمة، وتنفيذ قرارها بالنشر عن المتهمين المتغيبين في وسائل الإعلام الرسمية وعددهم 52 متهماً أجانب ويمنيين.

كما أقرت المحكمة تمكين أولياء الدم والمتهمين أو من ينوب للدفاع عنهم الاطلاع على ملف القضية وتقديم العون القضائي لمن يحتاجه من المتهمين المحبوسين احتياطياً.

وكان الصماد قد قتل في غارة جوية لطيران التحالف العربي، استهدفت موكبه بمدينة الحديدة، في التاسع عشر من أبريل العام الماضي، وكان يرأس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى الذي يدير الحكم في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، شمال اليمن.