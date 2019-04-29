شكرا لقرائتكم خبر عن بدأت منذ فجر اليوم ...القوات المشتركة تنفذ هجوم كاسح على عدة مواقع في الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مراسل قناة”سكاي نيوز عربية” في اليمن بأن القوات المشتركة بدأت صباح الاثنين هجوماً جديداً على مواقع مليشيات الحوثي الموالية لإيران، في منطقة العود عند أطراف محافظة الضالع جنوبي اليمن. وتركز الهجوم في محور عزاب، حيث تقدمت القوات المشتركة باتجاه المنطقة الجبلية التي تضم قرى عزاب وبيت الشوكي على الحدود بين محافظتي الضالع وإب. وتزامن الهجوم مع قصف مدفعي على مواقع وتجمعات المليشيات في المنطقة، وتمكنت القوات المشتركة من تطهير قرى منطقة هجار في العود.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدأت منذ فجر اليوم ...القوات المشتركة تنفذ هجوم كاسح على عدة مواقع في الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.