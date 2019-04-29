شكرا لقرائتكم خبر عن مرعب الحوثيين يتعهد بقتل “عبدالملك” ويكشف كيف كانت حالة حسين الحوثي عندما قام بقتله في “جرف سلمان” بصعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد قائد محور العند اللواء ثابت جواس، عدم صحة ادعاءات الحوثيين باقترابهم من قاعدة العند الجوية، وقال «إن الميليشيات الحوثية تكذب وتصدق كذبها»، مضيفا «نتمنى أن تقترب من قاعدة العند لكي نضع فاصلا بين الحق والباطل».

وذكر اللواء ثابت جواس الذي يوصف بـ»مرعب الحوثيين»، في تصريح خاص لـ»الوطن»، أن الحوثيين يزعمون هذه الأيام عبر منابرهم الإعلامية سيطرتهم على مواقع للشرعية وهذا الكلام عار من الصحة، مبينا أن قوات الشرعية تتقدم على الأرض وتقترب حاليا من منطقة الماوية باتجاه محافظة تعز، وقريبا سيتم إعلان تحرير كافة المواقع في تلك المنطقة، إضافة إلى دخولها منطقة لزالق في الضالع وسيطرتها على مواقع جديدة هناك.