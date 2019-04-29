عاجل: محافظ سقطرى يعلنها صراحة ضد الامارات رافضاً النخبة السقطرية الامارتية

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عدن - ياسمين التهامي - *محافظ محافظة سقطرى يعقد إجتماعا موسعا بمشائخ ووجهاء المحافظة*



عقد محافظ محافظة ارخبيل سقطرى الاستاذ رمزي محروس إجتماعا موسعا بمشائخ ووجها وأعيان وشخصيات إجتماعية في المحافظة

وفي الاجتماع نقل محافظ المحافظة رمزي محروس تحايا فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن وأهتمامهما البالغ بالمحافظة كما نقل محروس تحايا رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك واطلع محافظ المحافظة مشائخ وأعيان المحافظة زيارته الاخيرة للعاصمة عدن ولقائه بادولة الدكتور معين ووزرئه ومكاتب المنظمات الدولية

وفي اللقاء أشار محروس الى نتائج زيارته الاخيره حيث قال محروس " تم توجيه الوزارة المالية بعتماد ثلاثه عشر مشروع في المحافظة ونحن في صدد المتابعه والتواصل مع الوزارة المالية بشأن هذا المشاريع ومنها سفينة آمنه لنقل الركاب من وإلى المحافظة ووحدة شق الطرقات

وأضاف "محروس قمنا بتسليم مصفوفة لعدد من المشاريع المستدامة في المحافظة الى رائسة مجلس الوزراء تقدر قيمتها بنحو 9 مليار ريال يمني"

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ودعى محروس مشائخ وأعيان المحافظة الى الوقوف صفا واحد جنب الى الحكومة الشرعية والمتمثله بالمشير عبدربه منصور هادي والسلطة المحلية في المحافظة ضد ايه تشكيلات عسكرية خارجه عن النظام والقانون

وأضاف محروس أننا في السلطة المحلية والاجهزة الامنية والعسكرية لن نسمح بوجود أحزمه أمنية أو تشكيلات مسلحه خارجه عن أجهزة الدولة

وقال أننا سنضرب بيد من حديد تجاه من تسؤل له نفسه المساس بأمن وأستقرار المحافظة

من جانبهم ثمنوا مشائخ وأعيان ووجها المحافظة زيارة محافظ المحافظة لدولة رئيس الوزراء ومناقشة معه القضايا الامنية والخدمية في المحافظة

حضر الاجتماع مديرعام أمن المحافظة العميد علي أحمد الرجدهي وأركان حرب الواء أول مشاه بحري وقائم بأعمال الواء العقيد ركن ناصر قيس