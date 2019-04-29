شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع : قوات الجيش والمقاومة بالضالع تحرر عدة مواقع من قبضة مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اطلقت قوات الجيش في اللواء30 مدرع المرابط بالضالع الذي يقودة العميد الركن هادي العولقي والمقاومة الجنوبية ممثلة بالحزام الأمني والعملاقة عملية تحرير واسعه في جبهة عزاب وبيت الشوكي. وقالت مصادر انها تمكنت من تطهير جبل قرحة الاستراتيجي المطل علا شليل وبيت الشوكي هجار وبيت الشرجي اضافه إلى تحرير مواقع وتباب أخرى. Advertisements واضافة المصادر ان المعارك على أشدها والتقدم مستمر إلى هذه اللحظة والمليشيا الحوثية تتراجع وتتقهقر بفعل الضربات الموجعة الذي تلقتها. وذكرت المصادر ان هناك تعزيزات من قوات الحزام الأمني تصل أرض المعركة وأيضا توافد المقاومة من جميع مناطق المحافظة إلى الجبهة .

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