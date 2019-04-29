نجاة أركان حرب محور إب من محاولة اغتيال في جبهة "حمك"

قالت مصادر محلية في محافظة إب إن اركان حرب محور إب العميد عبدالله مزاحم المريسي نجا من محاولة اغتيال في جبهة حمك اليوم الاثنين. وذكرت المصادر إن العميد المريسي كان يتفقد جبهة حمك بينما اطلق مسلحين النار عليه وعلى مرافقيه لكن العملية باءت بالفشل. وعلى اثر اطلاق النار قام مرافقو العميد المريسي بملاحقة المسلحين. وتشهد جبهة حمك مواجهات مستمرة بين قوات الجيش والمليشيا وسط تراجع للاخير.

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