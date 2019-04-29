نظمت اللجنة النسائية الجنوبية، صباح اليوم الإثنين، فعالية جماهيرية حملت شعار "مؤازرة المرأة الجنوبية لأبطالنا في جبهات القتال"، إنطلقت من أمام مقرنقابات العمال بمديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن .
وشاركت في الفعالية قيادات نسوية في المجلس الإنتقالي الجنوبي، وحيت الفعالية دور الأبطال المرابطين في الجبهات للدفاع عن الأرض الجنوبية، لمنع اجتياح الجنوب من قبل قوات الشمال للمرة الثالثة بعد 1994 و 2015.
وثمنت المشاركات في الفعالية التضحيات الجسمية التي يقدمها أبطال المقاومة الجنوبية في صد العدوان الحوثي على الجنوب، مؤكدات وقوفهن إلى جانب المقاومة الجنوبية في الدفاع عن الأرض الجنوبية.
وأشارت المشاركات إلى أن الأزمة الراهنة، لن يتم حلها إلا بفك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية التي كانت قائمة بحدودها ما قبل 22 مايو 1990م وأن الشعب الجنوبي له الحرية في اختيار نظامه السياسي .
ودعت المشاركات دول التحالف العربي للوقوف إلى جانب المقاومة الجنوبية لصد هذا العدوان على الأرض الجنوبية.
وجابت المتظاهرات الشارع الرئيسي في مديرية المعلا، تضامناً مع أبطال المقاومة الجنوبية في مختلف جبهات القتال بالجنوب لصد العدوان الحوثي الغاشم على أرض الجنوب .
كما قمن بتسليم رسالة باسم نساء الجنوب إلى السيد مروان علي، رئيس قسم الشئون السياسية في مكتب البعوث الخاص للأمين العام، إلى اليمن أكدن فيها على حق شعب الجنوب في استعادة دولته .
وتضمنت الرسالة دعوة الأمم المتحدة لإيجاد حل لمشكلة النازحين وكذلك اللاجئين غير الشرعيين من القرن الأفريقي إلى أرض الجنوب الذين يزداد عددهم يومياً.
و طالبت النساء الجنوبيات في رسالتهن الإسراع في توفير الغداء والدواء للمجتمعات المحلية التي تعيش أزمة معيشية جراء الحروب التي تُعلن ضد الجنوبيين منذ الحرب الأولى عام 1994م والثانية في 2015 وها هي الثالثة تدور رحاها في الأراضي الجنوبية المحاذية للشمال.
كانت هذه تفاصيل خبر نساء الجنوب يدعمن المقاتلين في الجبهات بفعالية جماهيرية بعدن .. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.