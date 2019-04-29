نساء الجنوب يدعمن المقاتلين في الجبهات بفعالية جماهيرية بعدن .. صور

نظمت اللجنة النسائية الجنوبية، صباح اليوم الإثنين، فعالية جماهيرية حملت شعار "مؤازرة المرأة الجنوبية لأبطالنا في جبهات القتال"، إنطلقت من أمام مقرنقابات العمال بمديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن .

وشاركت في الفعالية قيادات نسوية في المجلس الإنتقالي الجنوبي، وحيت الفعالية دور الأبطال المرابطين في الجبهات للدفاع عن الأرض الجنوبية، لمنع اجتياح الجنوب من قبل قوات الشمال للمرة الثالثة بعد 1994 و 2015.

وثمنت المشاركات في الفعالية التضحيات الجسمية التي يقدمها أبطال المقاومة الجنوبية في صد العدوان الحوثي على الجنوب، مؤكدات وقوفهن إلى جانب المقاومة الجنوبية في الدفاع عن الأرض الجنوبية.

وأشارت المشاركات إلى أن الأزمة الراهنة، لن يتم حلها إلا بفك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية التي كانت قائمة بحدودها ما قبل 22 مايو 1990م وأن الشعب الجنوبي له الحرية في اختيار نظامه السياسي .

ودعت المشاركات دول التحالف العربي للوقوف إلى جانب المقاومة الجنوبية لصد هذا العدوان على الأرض الجنوبية.

Advertisements

وجابت المتظاهرات الشارع الرئيسي في مديرية المعلا، تضامناً مع أبطال المقاومة الجنوبية في مختلف جبهات القتال بالجنوب لصد العدوان الحوثي الغاشم على أرض الجنوب .

كما قمن بتسليم رسالة باسم نساء الجنوب إلى السيد مروان علي، رئيس قسم الشئون السياسية في مكتب البعوث الخاص للأمين العام، إلى اليمن أكدن فيها على حق شعب الجنوب في استعادة دولته .

وتضمنت الرسالة دعوة الأمم المتحدة لإيجاد حل لمشكلة النازحين وكذلك اللاجئين غير الشرعيين من القرن الأفريقي إلى أرض الجنوب الذين يزداد عددهم يومياً.

و طالبت النساء الجنوبيات في رسالتهن الإسراع في توفير الغداء والدواء للمجتمعات المحلية التي تعيش أزمة معيشية جراء الحروب التي تُعلن ضد الجنوبيين منذ الحرب الأولى عام 1994م والثانية في 2015 وها هي الثالثة تدور رحاها في الأراضي الجنوبية المحاذية للشمال.