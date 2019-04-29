التقى مدير عام مكتب حقوق الإنسان بمحافظة المهرة، محمود علي القميري، وفد الهيئة العمانية للأعمال الخيرية والإنسانية، اليوم الاثنين بمدينة الغيضة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، يرأس وفد الهيئة العمانية، سعيد بن أحمد بن جمعان بن سعيدان، وبرفقته علي بن سالم بن مسلم اليافعي ومحمد بن بخيت محاد تبوك.

وفي مستهل اللقاء الذي حضره نائب، مدير عام مكتب حقوق الإنسان بالمهرة، الأستاذ علي حفيظ بن حفيظ رحب، محمود علي القميري، بالوفد العماني، شاكرا كل الجهود التي تبذلها الهيئة العمانية للأعمال الخيرية والإنسانية في المحافظة.

كما شكر سلطنة عمان، سلطانا وحكومة وشعب على تعاونهم مع أبناء المهرة.

ونقل القميري، للوفد تحيات محافظ المحافظة الشيخ راجح سعيد باكريت، مبديا استعداد المكتب في تذليل العقبات والصعاب التي تواجهها الهيئة.

وقدم مكتب حقوق الإنسان، للهيئة العمانية درع تذكاري وثلاث شهادات تقديرية، نظير ما تقدمه الهيئة من أعمال ومساعدات في كل الجوانب الإنسانية.

وتمنى القميري، للهيئة العمانية كل التوفيق والسداد في مهامهم الإنسانية.مكتب حقوق الإنسان بالمهرة يلتقي وفدا من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية والإنسانية

Advertisements

التقى مدير عام مكتب حقوق الإنسان بمحافظة المهرة، محمود علي القميري، وفد الهيئة العمانية للأعمال الخيرية والإنسانية، اليوم الاثنين بمدينة الغيضة.

ويرأس وفد الهيئة العمانية، سعيد بن أحمد بن جمعان بن سعيدان، وبرفقته علي بن سالم بن مسلم اليافعي ومحمد بن بخيت محاد تبوك.

وفي مستهل اللقاء الذي حضره نائب، مدير عام مكتب حقوق الإنسان بالمهرة، الأستاذ علي حفيظ بن حفيظ رحب، محمود علي القميري، بالوفد العماني، شاكرا كل الجهود التي تبذلها الهيئة العمانية للأعمال الخيرية والإنسانية في المحافظة.

كما شكر سلطنة عمان، سلطانا وحكومة وشعب على تعاونهم مع أبناء المهرة.

ونقل القميري، للوفد تحيات محافظ المحافظة الشيخ راجح سعيد باكريت، مبديا استعداد المكتب في تذليل العقبات والصعاب التي تواجهها الهيئة.

وقدم مكتب حقوق الإنسان، للهيئة العمانية درع تذكاري وثلاث شهادات تقديرية، نظير ما تقدمه الهيئة من أعمال ومساعدات في كل الجوانب الإنسانية.

وتمنى القميري، للهيئة العمانية كل التوفيق والسداد في مهامهم الإنسانية.