30 مزارع يتلقون دورة تدريبية حول الزراعة في مأرب

انطلقت دورة تدريبية اليوم في مأرب تستهدف 30 مزارعا حول اساليب عمل السيلاج لصناعة القوالب العلفية) والتي ينظمها المكتب بالتعاون مع مؤسسة أدم هيل للخدمات الزراعية.

وتستمر الدورة اربعة ايام والتي تهدف الى اكساب المشاركات في الدورة من مديريات المدينة، الوادي،وصرواح، مهارات استغلال بقية مخلفات المحاصيل الزراعية المهدرة في صناعة القوالب العلفية لتغذية الحيوانات وتنمية الثروة الحيوانية بما ينعكس على تحسن المستوى المعيشي لاسر المزارعين.

كما ستتلقى المشاركات في الدورة معارف ومهارات حول الاساليب الحديثة في تخزين الاعلاف وتسمين الثروة الحيوانية.