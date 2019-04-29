وزير الإعلام : التصعيد الحوثي بإستهداف المدنيين يكشف رفضها للسلام

أدان وزير الإعلام، معمر الإرياني، الجرائم الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحق المدنيين، والتي كان أخرها الجريمة المزدوجة التي إرتكبتها بحق أسرتين في تعز والبيضاء .. مؤكداً أن تصعيدها ضد المدنيين يؤكد رفضها لدعوات السلام .

وقال الإرياني في تغريدات له بتويتر، أدين واستنكر بشده تصاعد الجرائم الارهابية التي ترتكبها المليشيا الحوثية الايرانية من قصف للمنازل وقتل للمدنيين الأبرياء وآخرها الجريمة المزدوجة التي ارتكبتها يوم امس، الاحد، واسفرت عن استشهاد 11 من النساء والاطفال في قرية مشرفة بتعز ومنطقة الحبج بمديرية الزاهر محافظة البيضاء" .

وأكد الإرياني، أن هذه الجرائم البشعة امتداد لاعمال القتل والارهاب التي ارتكبتها المليشيا منذ انقلابها على السلطة من قصف للاحياء السكنية ومنازل المواطنين وراح ضحيتها آلاف النساء والاطفال والشيوخ .. لافتاً إلى أن هذه الجرائم تندرج ضمن الأعمال الانتقامية التي تستهدف مناطق المواطنين الرافضين والمقاومين لمشروعها الكهنوتي المتخلف .

وأشار إلى أن تصاعد وتيرة استهداف المدنيين تكشف استمرار المليشيا الحوثية الايرانية في التصعيد العسكري وعدم انصياعها لدعوات السلام، وتدفع بالحكومة نحو خيار الحسم العسكري للأزمة للحد من المعاناة التي يتعرض لها المدنيين ووقف شلال الدماء المتدفق منذ الانقلاب الحوثي .