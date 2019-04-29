بحث وزير الكهرباء المهندس محمد العناني، مع وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي، أوضاع قطاع الكهرباء بالمناطق المحررة في المحافظة وخاصة الخوخة بعد تزويدها بـ 5 مولدات وإعادة شبكة المدينة بشكل كامل.
وأكد القديمي الى حاجة المديرية إلى مولدات إضافية لمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء خلال الصيف المقبل، إضافة الى 5 ميجاوات لمديرية حيس، بعد تعرض شبكتها للتدمير على يد مليشيا الحوثي الانقلابية.
ويقوم فرع مؤسسة الكهرباء في الحديدة بإعداد خطة ودراسة متكاملة لامكانية ايصال التيار الكهربائي من محطة المخا الى مديريات الخوخة وحيس والتحيتا والدريهمي وقرية منظر بمديرية الحوك.
ووجه الوزير بالتنسيق مع مدير عام كهرباء الحديدة، لمراجعة الدراسات المنفذة، إضافة الى إعداد دراسة لتغطية القرى الممتد على الطريق الساحلي.
كانت هذه تفاصيل خبر مناقشة أوضاع الكهرباء في الحديدة بعد تزويد الخوخة بـ 5مولدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.