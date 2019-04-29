مناقشة أوضاع الكهرباء في الحديدة بعد تزويد الخوخة بـ 5مولدات

بحث وزير الكهرباء المهندس محمد العناني، مع وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي، أوضاع قطاع الكهرباء بالمناطق المحررة في المحافظة وخاصة الخوخة بعد تزويدها بـ 5 مولدات وإعادة شبكة المدينة بشكل كامل.

وأكد القديمي الى حاجة المديرية إلى مولدات إضافية لمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء خلال الصيف المقبل، إضافة الى 5 ميجاوات لمديرية حيس، بعد تعرض شبكتها للتدمير على يد مليشيا الحوثي الانقلابية.

ويقوم فرع مؤسسة الكهرباء في الحديدة بإعداد خطة ودراسة متكاملة لامكانية ايصال التيار الكهربائي من محطة المخا الى مديريات الخوخة وحيس والتحيتا والدريهمي وقرية منظر بمديرية الحوك.

ووجه الوزير بالتنسيق مع مدير عام كهرباء الحديدة، لمراجعة الدراسات المنفذة، إضافة الى إعداد دراسة لتغطية القرى الممتد على الطريق الساحلي.