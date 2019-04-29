الضالع.. الجيش والمقاومة يحاولان إطباق الخناق على نقيل قبوان ـ عزاب

أفادت مصادر محلية في محافظة الضالع، اليوم الاثنين، بأن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد الحزام الأمني اشتبكت مع مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بجبهة عزاب ـ شمالي مديرية قعطبة وتقدمت في بعض المواقع في محاولة لإطباق الخناق على نقيل قبوان ـ عزاب.

وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد الحزام الأمني تقدمت في المحور الغربي للضالع ،العود.

وفي الحشاء، بينت ال‏مصادر، أن مليشيا الحوثي داهمت منازل مواطنين وأتلفت محتوياتها وأطلقت النار وتتسبب بحالة من الهلع لدى الأطفال والنساء.‎