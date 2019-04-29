الضالع.. الجيش والمقاومة يحاولان إطباق الخناق على نقيل قبوان ـ عزاب

أفادت مصادر محلية في محافظة الضالع، اليوم الاثنين، بأن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد الحزام الأمني اشتبكت مع مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بجبهة عزاب ـ شمالي مديرية قعطبة وتقدمت في بعض المواقع في محاولة لإطباق الخناق على نقيل قبوان ـ عزاب.
وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد الحزام الأمني تقدمت في المحور الغربي للضالع ،العود.
وفي الحشاء، بينت المصادر، أن مليشيا الحوثي داهمت منازل مواطنين وأتلفت محتوياتها وأطلقت النار وتتسبب بحالة من الهلع لدى الأطفال والنساء.
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