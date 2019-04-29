البيضاء: مصرع 3 حوثيين وتفجير عربة بمن فيها في جبهة آل حميقان

تتواصل المعارك بين قوات الجيش والمقاومة من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى في جبهة آل حميقاني بمحافظة البيضاء. وقالت مصادر محلية إن قوات الجيش تمكنت من قنص ثلاثة حوثيين في موقع الاريل وتفجير العربة العسكرية التي قدمت لاسعافهم. كما استهدفت المقاومة صالون يقل حوثيين بمدفعة تابعة لمقاومة آل حميقان بمنطقة قربة. وبالتزامن مع المعارك شن طيران التحالف غارة جوية استهدفت دبابة للحوثيين في موقع الجماجم بمديرية الزاهر.

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