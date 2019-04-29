معاون وباسليم يتفقدان مبنى وكالة الأنباء الحكومية في عدن

تفقد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن، بدر معاون، ونائب وزير الإعلام، حسين باسليم، ومعهما وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق، المهندس، حسين عقربي، اليوم الإثنين، مبنى وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بعد إعادة ترميمه وتأهيله من الاضرار التي لحقت به جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية على العاصمة المؤقتة عدن .

وطاف معاون وباسليم وعقربي في مكاتب وإدارات المبنى الذي جرى تأهيله، واستمعوا من القائم باعمال نائب رئيس مجلس الإدارة، نائب رئيس التحرير، مدير عام فرع الوكالة، محمود ثابت صالح، إلى شرح مفصل حول الأضرار التي لحقت بالمبنى الواقع بجانب رصيف السياح بمديرية التواهي وأعمال الترميم التي أجريت له .

وتطرق محمود ثابت خلال حديثه إلى الجهود التي يبذلها حالياً منتسبوا الوكالة من الصحفيين لتغطية مجمل الأحداث التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة وعكسها على وسائل الإعلام المحلية والدولية .. مؤكداً على أهمية سرعة تأثيث المبنى وتجهيزه بأحدث التقنيات التكنولوجية ليكون مركزاً لوكالة الأنباء الحكومية في البلاد .

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من جانبهم أشاد معاون وباسليم بسرعة إنجاز أعمال الترميم والتاهيل للمبنى من قبل وزارة الأشغال العامة والطرق قبل الوقت المحدد له .. مؤكدين إهتمام السلطة المحلية ووزارة الإعلام بسرعة تأثيث وتجهيز المبنى للقيام بدوره الإعلامي الهام .

ونوها بالجهود التي يبذلها منتسبوا الوكالة وحرصهم على تغطية مجمل أنشطة الحكومة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة والإنتصارات التي تحققها قوات الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال ضد الميليشيات الإيرانية .. مشددين على أهمية تكاتف جهود جميع المؤسسات الإعلامية التابعة للشرعية لمواجهة الكذب والتضليل الذي تمارسه وسائل الإعلام التابعة للإنقلابيين .

رافقهم خلال الزيارة، مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق في عدن، المهندس وليد الصراري وعدد من المسؤولين في وزارتي الإعلام والأشغال .