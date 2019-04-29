وقع د محمد اليميتمي وزير الصناعة اليوم مع رئيس مجموعة ألكور الطبية شي شنق ينق، مذكرة تفاهم بشأن مساهمة المجموعة في برنامج اعادة إعمار وتقديم الدعم للمستشفيات وتدريب الكوادر وإقامة دورات في المجالات الطبية.
وطبقا لوكالة سبأ فتعتبر مجموعة الكور من الشركات الرائدة في المجال الطبي والمعدات واول شركة صينية طبية أدرجت في سوق الأسهم الأمريكي منذ ٢٠٠٩.
والشركة متخصصة أيضاً في مجال المعالجة بالإشعاع وتغطي الشركة ٤٠٪ من المستشفيات في الصين بتقنياتها الحديثة.
كانت هذه تفاصيل خبر مذكرة تفاهم يمنية-صينية لإعادة تأهيل المستشفيات اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.