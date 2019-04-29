مذكرة تفاهم يمنية-صينية لإعادة تأهيل المستشفيات اليمنية

وقع د محمد اليميتمي وزير الصناعة اليوم مع رئيس مجموعة ألكور الطبية شي شنق ينق، مذكرة تفاهم بشأن مساهمة المجموعة في برنامج اعادة إعمار وتقديم الدعم للمستشفيات وتدريب الكوادر وإقامة دورات في المجالات الطبية.

وطبقا لوكالة سبأ فتعتبر مجموعة الكور من الشركات الرائدة في المجال الطبي والمعدات واول شركة صينية طبية أدرجت في سوق الأسهم الأمريكي منذ ٢٠٠٩.

والشركة متخصصة أيضاً في مجال المعالجة بالإشعاع وتغطي الشركة ٤٠٪؜ من المستشفيات في الصين بتقنياتها الحديثة.