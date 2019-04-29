شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يغلق مطار عدن ويلغي كافة الرحلات (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد مسؤلون في طيران اليمنية قيام التحالف العربي بالغاء رحلاتها الى عدن يوم الاثنين دون ابداء اي اسباب.

ونفت الشركة لعدن الغد ان يكون الالغاء سببه خلل فني او خلافه.

وقالت الشركة ان التحالف الغى رحلتين دون أسباب واضحة.

وأوضح المصدر، وفقًا لـ"عدن الغد" أن الرحلات التي تم إلغاؤها هي:

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