شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يغلق مطار عدن ويلغي كافة الرحلات (صورة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اكد مسؤلون في طيران اليمنية قيام التحالف العربي بالغاء رحلاتها الى عدن يوم الاثنين دون ابداء اي اسباب.
ونفت الشركة لعدن الغد ان يكون الالغاء سببه خلل فني او خلافه.
وقالت الشركة ان التحالف الغى رحلتين دون أسباب واضحة.
وأوضح المصدر، وفقًا لـ"عدن الغد" أن الرحلات التي تم إلغاؤها هي:
لخط القاهرة عدن
عدن جدة
جدة عدن
عدن القاهرة
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يغلق مطار عدن ويلغي كافة الرحلات (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.