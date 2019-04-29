شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تتوغل في اول محافظة جنوبية بعد الضالع وهذا هو موقف التحالف والشرعية مما يحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر ميدانية اليوم الاثنين ، باحراز المليشيات الحوثية تقدما جديدا في محافظة الضالع (جنوبي اليمن). وفي التفاصيل قالت المصادر لمأرب برس ان مليشيات الحوثي سيطرت على قمة جبل المشمر ، بمنطقة حلحال شمال غرب الازارق بالضالع . Advertisements وناشد الاهالي في المنطقة الجيش والمقاومة والتحالف نصرتهم لطرد الحوثيين الغزاه. يأتي هذا التطور بحسب المصادر ، بعد تقدم للجيش والمقاومة في اطراف الازارق بالضالع وسيطرتهم على مواقع في وادي باهر بماوية ودحر للمليشيات من اتجاه منطقتي - عهامة شوكان الواقعتان اطراف مديريات(الازارق بالضالع ماوية المسيمير بلحج) .

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