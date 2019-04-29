شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مفاجئ عن موعد هذا الحدث الذي يثلج صدور اليمنيين والدول العربية (تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن المشروع الإسلامي لرصد الأهلة، التابع لمركز الفلك الدولي، أن شهر رمضان المقبل، سيكون فلكيا يوم الاثنين السادس من أيار/ مايو 2019.
وقال المركز في بيان له حول إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة، إنها ستكون صعبة، فيما تكون ممكنة باستخدام التلسكوب فقط في مناطق شرق وجنوب آسيا، وجنوب أوروبا ومعظم الدول العربية.
أما في مناطق غرب وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية فستكون رؤية الهلال بالعين المجردة سهلة نسبيا.
وتعتمد أغلب الدول العربية على تحري الهلال بالعين المجردة، فيما تعتمد دول إسلامية أخرى على الحسابات الفلكية.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان مفاجئ عن موعد هذا الحدث الذي يثلج صدور اليمنيين والدول العربية (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.