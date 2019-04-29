شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مفاجئ عن موعد هذا الحدث الذي يثلج صدور اليمنيين والدول العربية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المشروع الإسلامي لرصد الأهلة، التابع لمركز الفلك الدولي، أن شهر رمضان المقبل، سيكون فلكيا يوم الاثنين السادس من أيار/ مايو 2019.

وقال المركز في بيان له حول إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة، إنها ستكون صعبة، فيما تكون ممكنة باستخدام التلسكوب فقط في مناطق شرق وجنوب آسيا، وجنوب أوروبا ومعظم الدول العربية.

أما في مناطق غرب وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية فستكون رؤية الهلال بالعين المجردة سهلة نسبيا.

وتعتمد أغلب الدول العربية على تحري الهلال بالعين المجردة، فيما تعتمد دول إسلامية أخرى على الحسابات الفلكية.