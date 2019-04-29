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عدن - ياسمين التهامي - قيادة الجيش تدعو قادة الوية المقاومة التهامية سرعة ضم الويتهم للجيش الوطني اسوة بالوية العمالقة والوية تهامية..

وجه المحور العسكري لمحافظة الحديدة التابع لوزارة الدفاع مذكرة لقائد المقاومة التهامية، وقائد اللواء الثاني تهامة، وقائد اللواء الثالث تهامة ، دعاهم فيها وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي، ووزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة، سرعة ضم الويتهم الثلاثة الى قوات الجيش الوطني، وعليهم سرعة موافات الجيش ولجنة الشهداء والجرحى والمعاقين لاستكمال اجراءات صرف مستحقات هؤلاء الابطال، اسوة ببقية الوية تهامة والوية العمالقة في الساحل الغربي، والتي ضمت لقوات الجيش.

هذا ولم يرد حتى هذه الحظة اي رد من هذه الالوية العسكرية. ..



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