شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الريال ينهار مجددا ويصل الى هذا الحد ...""الخليج 365"" ينشر سعر صرف الدولار والريال السعودي في محلات الصرافة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصل الريال اليمني انهياره أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي، في ظل تراجع كبير ويتوقع انهياره بشكل أكبر مع قدوم شهر رمضان المبارك. أسعار الصرف حتى ظهر اليوم الاثنين 29 ابريل 2019 من محلات الصرافة: الريال السعودي (شراء) 140 - 141 البيع Advertisements 141 - 141.5 الدولار الامريكي (شراء) 532 - 530 البيع 538- 54

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