شكرا لقرائتكم خبر عن إستسلام لواء حوثي وأسر قائده بعد مواجهات شمال الضالع .. الأسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميدانية في الضالع، أن القوات الجنوبية والحزام الأمني، تمكنوا من أسر قائد لواء تابع لميليشيا الحوثي الإنقلابية إلى جانب عدد من الضباط والأفراد خلال مواجهات شمال محافظة الضالع . وبحسب المصادر، فإن القوات الجنوبية أسرت العميد، يحيى الكبسي قائد لواء 912 مشاه، التابع للحوثيين ومعه ضباط تنوعت رتبهم بين عقيد ورائد ومقدم وذلك بعد إستسلام اللواء الذي حاصرته القوات عقب مواجهات عنيفة إستمرت ساعات . وأكدت المصادر، أن حالة من الإنهيار تعيشه ميليشيا الحوثي المرابطة في الجبهات الواقعة بين محافظتي الضالع وإب .. مشيرة إلى إستمرار تقدم القوات الجنوبية والتوغل لتحرير المناطق التي سيطرت عليها الميليشيات عقب خيانات من مشائخ العود . تجدر الإشارة إلى أن إجمالي أسرى ميليشيات الحوثي في جبهات محافظة الضالع خلال الأسبوع الماضي بلغ نحو 300 أسير بينهم قيادات ميدانية. ومن بين الأسرى قيادات ميدانية بارزة، وضباط عسكريون كانوا ينتمون لما كان يُعرف بالحرس الجمهوري قبل أن تحوله جماعة الحوثي الانقلابية إلى ميليشيات. كما أن من بين الأسرى عددا من الأطفال الذين تزج بهم الميليشيات الانقلابية في جبهات القتال بعد عمليات استقطاب واسعة تنفذها في المدارس والحارات في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، عبر ما يسمى المشرفين التابعين لها وعقال الحارات ومديري المدارس الموالين لها.



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