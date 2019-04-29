شكرا لقرائتكم خبر عن أحد كبار رجال ايران في المنطقة يقدم عرض مغري للشرعية انسحاب الحوثيين من جميع المدن مقابل ان تمسك هذه القوات البلاد (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب المرجع الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، بإزاحة الرئيس اليمني عن حكم اليمن، وإدخال قوات أمنية إلى البلد.

وقال الصدر في بيان له لابد من وقف الحرب في اليمن فوراً وتنحية هادي والعمل على تدخل الأمم المتحدة من أجل استتباب الأمن والتحضير لانتخابات نزيهة. وطالب الصدر أيضا “بإيقاف الحرب في اليمن والبحرين وسوريا فورا وتنحي حكامها فورا والعمل على تدخل الأمم المتحدة من أجل الإسراع في استتباب الأمن فيها والتحضير لانتخابات نزيهة بعيدة عن تدخلات الدول أجمع وحمايتها من الإرهاب الداعشي وغيره”.

ولم يصدر عن الحكومة اليمنية أي رد رسمي على دعوات “الصدر” فيما ردت دولة البحرين واستدعت القائم بأعمال سفارتها في العراق احتجاجاً.

وتشهد اليمن، حربا من أربعة أعوام بين القوات الحكومية برئاسة الرئيس هادي ومليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران

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