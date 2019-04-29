شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال يمني كبير على تطبيق "اليمن الآن" في فترة قياسية (رابط التحميل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حقق تطبيق "اليمن الآن" عدداً كبيراً من التحميلات في فترة وجيزة مقارنة بالأوضاع في اليمن وضعف انتشار خدمة الإنترنت.

وبحسب احصائيات جوجل بلاي فقد قفزت تحميلات التطبيق الى الف تحميل في 19 ابريل الحالي وقفزت مرة آخرى الى 5 الف تحميل في 29 من ذات الشهر، ويتوقع ان تتضاعف اعداد التحميلات خلال وقت قياسي في الفترة القادمة.

وتطبيق اليمن الآن يقوم بجمع الاخبار والمقالات من المواقع المختلفة ويقدمها للزائر في مكان واحد ويمكن للزائر أن يقوم بمتابعة المواقع والمصادر التي يرغب بها فقط.

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واطلقت الإصدارة التجريبية من التطبيق في شهر مارس الماضي قبل ان يتم اصدار تحديثات آخرى لاحقاً في ابريل الحالي ويتوقع له ان يصبح اشهر تطبيق يمني خلال السنوات القادمة.

يمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yemen_now