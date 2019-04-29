شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من بث قناة الجزيرة لفيلم مقتل الشهيد الحمدي ....هذا ماكان يفعلة ابنه "نشوان ابراهيم الحمدي " ومثل بشرى سارة لكل اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شارك الملحق التجاري لسفارة اليمن لدى الصين نشوان ابراهيم الحمدي توقيع اتفاقية بين اليمن والصين مثلت بشرى سارة لكل اليمنيين حيث نص التوقيع على ان الصين ستقوم بإصلاحات للموانى اليمنية والمستشفيات

هذا والتقى وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الميتمي، اليوم ، على هامش مشاركته في منتدى "الحزام والطريق للتعاون الدولي" المنعقد في العاصمة الصينية بكين ،نائب رئيس الوكالة الصينية للتنمية والتعاون الدولي دنغ بو تشنغ.





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جرى خلال اللقاء مناقشة إمكانية تقديم الدعم في المجالات الهامة والحيوية وإعادة الإعمار في اليمن.

كما قدم الوزير الميتمي دعوه للجانب الصيني لزيارة اليمن وبحث تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

وأبدى المسؤول الصيني دعم بلاده لليمن في المجالات الطبية بالمساهمة في تقديم المعدات الطبية وتدريب وتأهيل الكوادر اليمنية وتقديم الدعم من المواد الغذائية ودعم بناء وتمويل قطاع الكهرباء والموانئ اليمنية من حيث تطويرها وتشغيلها..مرحباً بالدعوة لزيارة اليمن في اقرب وقت.

حضر اللقاء سفير اليمن لدى الصين محمد عثمان المخلافي والمستشار التجاري في السفارة نشوان ابراهيم الحمدي ،ومسؤول العلاقات الثنائية في السفارة السكرتير الثالث شريف نعمان.